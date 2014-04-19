أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عودة قائد القوات الجوية المصرية بعد بحث التعاون العسكرى مع روسيا

Google+ Print
عودة قائد القوات الجوية المصرية بعد بحث التعاون العسكرى مع روسيا عودة قائد القوات الجوية المصرية بعد بحث التعاون العسكرى مع روسيا

عاد إلى القاهرة مساء اليوم السبت الفريق طيار "يونس المصرى" قائد القوات الجوية المصرية قادما من موسكو على رأس وفد بعد زيارة لروسيا استغرقت عدة أيام التقى خلالها مع عدد من كبار المسئولين الروس.

وقالت مصادر مصرية مطلعة: "المصرى بحث خلال زيارته سبل دعم علاقات التعاون بين وروسيا خاصة فى مجال التسليح والتدريب المشترك إضافة لاستعراض آخر تطورات الوضع بمنطقة الشرق الأوسط ومصر على ضوء الانتخابات الرئاسية القادمة".

يذكر أن وزيرى الخارجية والدفاع الروسيين سيرجى لافروف وسيرجى شويجو اجتمعا مع وزير الخارجية المصرى نبيل فهمى ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسى فى القاهرة وموسكو فى شهرى نوفمبر فبراير الماضيين فى اطار صيغة (2+2) لبحث التعاون العسكرى بين الدولتين.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو»

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

الجبلاية تدرس إلغاء منتخب مصر مواليد 2002

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية

مصرع سيدة في انهيار منزل بالشرقية