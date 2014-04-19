عودة قائد القوات الجوية المصرية بعد بحث التعاون العسكرى مع روسيا

عاد إلى القاهرة مساء اليوم السبت الفريق طيار "يونس المصرى" قائد القوات الجوية المصرية قادما من موسكو على رأس وفد بعد زيارة لروسيا استغرقت عدة أيام التقى خلالها مع عدد من كبار المسئولين الروس.

وقالت مصادر مصرية مطلعة: "المصرى بحث خلال زيارته سبل دعم علاقات التعاون بين مصر وروسيا خاصة فى مجال التسليح والتدريب المشترك إضافة لاستعراض آخر تطورات الوضع بمنطقة الشرق الأوسط ومصر على ضوء الانتخابات الرئاسية القادمة".

يذكر أن وزيرى الخارجية والدفاع الروسيين سيرجى لافروف وسيرجى شويجو اجتمعا مع وزير الخارجية المصرى نبيل فهمى ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسى فى القاهرة وموسكو فى شهرى نوفمبر فبراير الماضيين فى اطار صيغة (2+2) لبحث التعاون العسكرى بين الدولتين.