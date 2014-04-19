عضو مجلس الشيوخ بحزب النور يجتمع باللجنة الطبية بالفيوم‎

اجتمع الشيخ عادل نصر، عضو مجلس الشيوخ بحزب النور، مع أعضاء اللجنة الطبية بالفيوم، برئاسة الدكتور أشرف خليل ، وذلك لمتابعة عمل اللجنة والحث على بذل مزيد من الجهد.

وأكد نصر، على أن اللجنة الطبية من أهم اللجان بالحزب لما لها من دور كبير في في المساهمة في تخفيف المعاناة عن الناس خاصة في الأمور التي لا تستطيع الدولة وحدها أن تفي بها.

وتحدث نصر، خلال الاجتماع على الوضع الحالي والمشكلات والأخطار التي تواجه مصر داخلياً وخارجياً ، لذلك لابد أن نحرص على تكثيف العمل والجهد في الفترة المقبلة من أجل مواجهة هذه التهديدات والحفاظ على الدولة.