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جوارديولا: لسنا في أفضل حالاتنا لنصف نهائي دوري الأبطال

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جوارديولا: لسنا في أفضل حالاتنا لنصف نهائي دوري الأبطال جوارديولا: لسنا في أفضل حالاتنا لنصف نهائي دوري الأبطال

بيب جوارديولا

قال المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، بيب جوارديولا إن الفريق سيخوض مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأربعاء المقبل بملعب سانتياجو برنابيو وهو ليس في أفضل حالاته.

وفاز بايرن ميونيخ، الذي ضمن التتويج بلقب البوندسليجا، اليوم على متذيل الدوري آينتراخت براونشفيج بصعوبة في الدقائق الأخيرة بهدفين دون رد.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي عقب المباراة “خوض هذه اللقاء بالنسبة لنا لم يكن سهلًا، لأننا ضمنا التتويج بالبوندسليجا منذ أربع جولات”.

وأضاف المدرب الكتالوني “على الرغم من هذا واجهنا الأمر في ظل المشكلات التي خلقها خصم خاض المباراة بشجاعة وشغف”.

وأردف جوارديولا “أنا راض عن الأداء ولكن علينا تقديم مستوى أفضل أمام ريال مدريد إذا ما كنا نرغب في التأهل لنهائي دوري الأبطال”.

وكالات

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