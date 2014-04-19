كبار ضباط الجيش الهندي يجتمعون لمناقشة الوضع الأفغاني

ذكرت صحيفة “كاما” الأفغانية أن كبار ضباط الجيش الهندي سيجتمعون بعد غد الإثنين لبحث أثر انسحاب قوات التحالف من أفغانستان مع نهاية العام الجاري.

وذكرت الصحيفة – على موقعها الإلكتروني – اليوم أن القائد العام للجيش الهندي- المنتهية خدمته – اللواء بيكرام سينج سيجتمع مع كبار قادته العسكريين خلال مؤتمر قادة الجيش لمناقشة التدابير الممكنة لمواجهة التهديد الناشئ من أفغانستان.

ونقلت عن ضابط في الجيش الهندي قوله ” سيتم مناقشة العديد من مختلف من القضايا التنفيذية والاستراتيجية، وآخر التطورات في البلدان المجاورة خاصة أفغانستان، خلال المؤتمر الذي ستستمر مدته 5 أيام.

يذكر أن الهند هي واحدة من أكبر المانحين لإعادة إعمار أفغانستان، بعد إطاحة الغزو الأمريكي عام 2001 بنظام طالبان هناك، كما أن الجيش الهندي يسعى لتدريب 1100 من القوات الأفغانية هناك بنهاية العام الجاري.

أ ش أ