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كيلليني: يوفنتوس يجب أن يوجه الشكر لروما

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كيلليني: يوفنتوس يجب أن يوجه الشكر لروما كيلليني: يوفنتوس يجب أن يوجه الشكر لروما

وجه جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس وأحد قادة الفريق الشكر لمنافسه على لقب الاسكوديتو، نادي روما.

وجاءت تصريحات كيلليني بعد الفوز على بولونيا قبل 4 جولات من خط نهاية الدوري الإيطالي.

ويتفوق يوفنتوس بـ11 نقطة عن روما، الذي استهل الموسم بانتصارات متتالية كالإعصار قبل أن يخمد ويستسلم لقبضة البيانكونيري.

وقال كيلليني بعد المباراة: "يجب أن نوجه الشكر لروما، لقد جعلوا الأمور صعبة".

وتابع مدافع منتخب إيطاليا "قوة روما جعلتنا نقف على أطراف أصابعنا طوال الموسم، أدركنا كم أن الوصول للقمة صعب ويجب التعب من أجله".

وأتم "لقد قدم روما موسما رائعا، إنهم يستحقون التحية لأنهم سيجعلون تتويجنا أمتع".

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