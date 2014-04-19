وزير التعليم العالى يفتتح المهرجان الخامس للطائرات الورقية للجامعات بالفيوم

افتتح الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، يرافقه والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم ، والدكتور عبد الحميد عبد التواب رئيس جامعة الفيوم ، فعاليات المهرجان الخامس للطائرات الورقية علي مستوي الجامعات المصرية والعربية والأسيوية والذي تنظمه جامعة الفيوم بالتعاون مع الإتحاد الرياضي للجامعات المصرية.

وقال الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مهرجان اليوم يشارك فية 13 جامعة مصرية هي جامعات القاهرة – الأزهر – عين شمس – الإسكندرية – اسيوط – المنصورة – حلوان – جنوب الوادي – بنها – بني سويف – سوهاج – بور سعيد – الفيوم بالإضافة الي جامعتين من السودان وجزر القمر الي جاني ماليزيا.

وأعرب الوزير عن سعادته بحضور المهرجان وزيارة الفيوم وتمني لجميع المشاركين مشاركة طيبة، وطالب بضرورة جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد بالمهرجانات القادمة.

ومن جانبة أعرب الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم عن ترحيبة بجموع الحاضرين مؤكدا علي دور و اهمية المهرجانات التي تقام للتفاعل الثقافي والعلمي بين طلاب الجامعات.

وأبدي محافظ الفيوم سعادته بإختيار اقامة المهرجان علي بساط بحيرة قارون بمحافظة الفيوم للتعريف بمعالم المحافظة السياحية والدعوة الي تنشيط السياحة الداخلية والخارجية ووضع الفيوم علي الخريطة السياحية العالمية.

وأشار الدكتور عبد الحميد عبد التواب رئيس جامعة الفيوم ان الإحتفال بالمهرجان الخامس للطائرات الورقية والذي تشارك فية الجامعات المصرية والعربية والأسيوية لتقوية اواصر الثقافات والتقارب وغرس مباديء وقيم الولاء والإنتماء.