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مسئولة أممية: إخراج الأسلحة الكيميائية من سوريا خلال الأيام القادمة

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مسئولة أممية: إخراج الأسلحة الكيميائية من سوريا خلال الأيام القادمة مسئولة أممية: إخراج الأسلحة الكيميائية من سوريا خلال الأيام القادمة

أسلحة كيميائية – أرشيفية

أكدت سيجريد كاغ منسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن عملية إخراج الأسلحة الكيميائية من سوريا ستنجز بالكامل خلال الأيام القادمة إذا تواصلت عملية سحبها بوتيرتها الحالية.

وقالت كاغ في بيان لها، أوردته قناة “روسيا اليوم” الليلة، إن دفعة جديدة من المواد السامة نقلت من أراضي السورية لتبلغ نسبة المواد التي أتلفت أو سحبت من البلاد 80% من مجمل المخزون السابق.

وتوقعت وفقا للبيان أن يسمح التعاون المتواصل بالحفاظ على وتيرة الأعمال الحالية وإتمام عملية السحب خلال الأيام القريبة كي تكتمل العملية الخاصة بتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية في موعده المحدد من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ورحبت كاغ بتسريع وتيرة الأعمال من قبل السلطات السورية بعد توقف قصير نهاية شهر مارس الماضي سببته المعارك في محيط ميناء اللاذقية المحطة الأخيرة للمواد السامة التي تجمع من مواقع أخرى في البلاد.

أ ش أ

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