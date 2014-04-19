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بالصور .. محافظ قنا يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

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قدم اللواء ​عبد الحميد الهجان محافظ قنا التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد جاء ذلك خلال زيارته لمطرانيات قنا ونجع حمادي ودشنا ودير الملاك ميخائيل بنقادة يرافقه اللواء محمد كمال مدير امن قنا ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي.

وأكد المحافظ أن المسلم والقبطي أخوه بوحدة الدم والأرض والتاريخ تتأصل في نفوسهم نفس العقيدة وهى الأيمان بالله ويتنفسون نفس المفاهيم السمحة التي تبغض الكراهية والتناحر فالإسلام دين السلام والمسيحية دين المحبة.

وأكد علي أن أبناء سيظلوا صفا واحدا متماسكين ومتسامحين من أجل بناء هذا الوطن داعيا الله أن يحفظ شعب مصر مسلمين ومسيحيين من أي مكروه .

 

محافظ قنا يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

محافظ قنا يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

محافظ قنا يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

محافظ قنا يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

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أونا

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