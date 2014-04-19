لاعب ساسولو: كنت على وشك التوقيع لريال مدريد قبل الانتقال لبرشلونة

مدريد، (إفي): أقر البراجوياني الصاعد توني سانابريا مهاجم ساسولو الإيطالي المعار من روما أنه كان على وشك التعاقد مع ريال مدريد الإسباني في 2007، لكن غريمه برشلونة نجح في خطف توقيعه.

وأوضح سانابريا، الذي ترك برشلونة في الانتقالات الشتوية الماضية، خلال مقابلة مع صحيفة (ماركا) أن الانتخابات وعدم الاستقرار الإداري في الريال أعاقا انضمامه للفريق الملكي، وقد قبل بعرض البرسا من بين عروض أخرى وصلته.

وشكر سانابريا دعم قائد البرسا كارليس بويول له خلال السنوات التي لعب خلالها مع فريق الشباب، حيث كان أحد المواهب اللامعة في مدرسة (لاماسيا).

وعن أسباب رحيله عن الفريق الكتالوني رغم تمسك النادي به، قال "الأسباب كانت كثيرة، كنت أفكر في ما هو أفضل لي ولأسرتي، فكرت كثيرا قبل اتخاذ القرار لأنني كنت متواجدا بأفضل ناد في العالم، لكن كان يتحتم عليّ الرحيل لأن مستواي كان في تطور، ولم أشأ أن أعطّل ذلك".

وأضاف "أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح بالرحيل، إنني سعيد، روما دفع الكثير من أجلي (12 مليون يورو)، وتلقيت معاملة رائعة، لا يوجد الكثير من النجوم في روما بخلاف برشلونة، فرصتي أكبر في اللعب".

وعن إعارته لساسولو الفريق المهدد بالهبوط من الكالتشو، أجاب "أشعر بالسعادة هنا، أكتسب الخبرات، لا أعرف اذا كانت الإعارة ستستمر لعام آخر، فقط استمتع بالتجربة".