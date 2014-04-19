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مورينيو يهنئ الجميع.. فهل يسخر منهم؟

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مورينيو يهنئ الجميع.. فهل يسخر منهم؟ مورينيو يهنئ الجميع.. فهل يسخر منهم؟

هناك أمر من اثنين، إما أن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي يعني كل كلمة قالها بعد خسارة فريقه أمام سندرلاند فيما يخص تهنئته للجميع، إما إنه يسخر بطريقته المعهودة.

مورينيو تحدث للإعلام عقب خسارة تشيلسي على أرض ستامفورد بريدج مساء يوم السبت في الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف أمام سندرلاند.

المباراة شهدت أداء سيئا من لاعبي تشيلسي على مستوى صناعة اللعب، والبلوز لم يهددون منافسيهم في فرص كثيرة.

كذلك المباراة شهدت حالة جدلية من الحكم، وركلة جزاء نصرت سندرلاند رغم أنها لم تكن صحيحة بحسب رأي جمال الشريف رئيس هيئة التحكيم في محللي BeINSPORTS.

وقال مورينيو بعد المباراة: "أولا، أحب أن أوجه التهنئة للاعبي فريقي، لقد بذلوا قصارى جهدهم ولعبوا من اللحظة الأولى إلى الأخيرة.. أحيانا تهنئهم بعد الفوز، وأحيانا بعد الخسارة كذلك".

ثم تابع "كذلك التهنئة واجبة لسندرلاند، لا يهم الطريقة التي فازوا بها ولا أي شيء أخر غير النصر نفسه، مبروك لهم".

وأكمل "والتهنئة الثالثة أوجهها للحكم، مايك دين.. كان لديه هدف واحد في المباراة وقد حققه، ألا وهو أن يقدم عرضا ممتازا".

وأتم "كذلك أوجه التهنئة لرئيس لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي، يقدمون الكثير خاصة في الشهرين الأخيرين الذي يشهد حسم هوية من بطل المسابقة".

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