تفكيك عبوتين ناسفتين ببنغازي بجوار مركزين للانتخابات دون وقوع أضرار

أكد رئيس اللجنة الفرعية لتأمين انتخابات بلدية بنغازي عقيد طيار جمال العمامي ، أن الخطة الأمنية المعدة ليوم الانتخاب أمنت 128 مركزا انتخابيا بالمدينة بواسطة مديرية أمن الوطني بنغازي وعن طريق مراكز الأمن المنتشرة في المدينة.

وأضاف العمامي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر القرية السياحية في بنغازي اليوم السبت، أن الخطة الأمنية عملت بشكل جيد ، حيث أمنت صناديق الاقتراع إلي حين وصولها للمراكز، بالإضافة إلي قيام فرق تفكيك المتفجرات بابطال مفعول عبوتين ناسفتين وضعت خارج مركزي انتخابيين بدون حدوث أي اضرار وتأمين المراكز الانتخابية حتى الآن .

وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لتأمين انتخابات بلدية بنغازي ، أن العناصر الأمنية قسمت بحسب الخطة المعدة على 128 مجموعة موزعة على المراكز الانتخابية ، بالإضافة إلى قوة اسناد تقوم بجولات بالسيارات في مدينة بنغازي وقوة احتياط لإسناد أي خرق أمني قد يحدث في المراكز الانتخابية.

يذكر أن انتخابات المجالس البلدية بمدينة بنغازي ، بدات صباح اليوم ، في بلديات جردس العبيد، بنغازي، وازن، جالو، براك الشاطئ، ادري الشاطئ ،غدامس، البوانيس، القلعة، الشقيقة، نالوت، بير الاشهب، الغريفة، القرضة الشاطئ، الشويرف.

أ ش أ