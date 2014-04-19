النائب العام يأمر بعرض “حلاوة روح” على المصنفات بوزارة الداخلية

قال المحامى هشام إبراهيم، إن النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بعرض فيلم “حلاوة روح” على المصنفات الفنية بوزارة الداخلية، ووزارة الثقافة لاعداد تقرير عن الفيلم.

وكان هشام قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من رئيس الرقابة على المصنفات الفنية أحمد عواض، ومحمد السبكى منتج فيلم “حلاوة روح”، وسامح عبد العزيز مخرج الفيلم، وهيفاء وهبى بطلة الفيلم، وذلك لقيامهم جميعًا بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون سواء بأنفسهم أو بواسطة غيرهم، كما أوضح في بيان صادر عنه، قبل قليل.

وطالب المحامى بتطبيق القانون رقم 126 لسنة 2008 على هؤلاء، والذي يحظر المساس بحق الأطفال في الحماية من الاتجار بهم أو استغلالهم الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، حيث اتهم رئيس الرقابة والمنتج والمخرج والبطلة باستخدام طفل في مشاهد جنسية وأعمال منافية للآداب.

وأتهم هشام ابطال الفيلم بارتكاب جريمة الفعل الفاضح العلنى طبقًا لنص المادة 278 من قانون العقوبات، مطالبًا التحقيق مع كل المشكو في حقهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وإحالة الفيلم لخبير بالإذاعة والتليفزيون لتفريغه.