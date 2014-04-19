أوباما يهنىء مسيحيي العالم بعيد القيامة واليهود بعيد الفصح

هنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم المسيحيين في الولايات المتحدة والعالم بعيد القيامة ، كما هنأ اليهود بـعيد الفصح.

وقال الرئيس الأمريكي – في خطابه الأسبوعي اليوم السبت – إنه من اليهودية إلى الإسلام ومن الهندوسية إلى معتقدات السيخ فإن هناك أصداء لدعوات قوية لخدمة إخواننا وأخواتنا ومعاملة الآخرين كما نحب أن يعاملونا.

وأضاف ” إن نموذج محبة الجار ورؤية كل إنسان على أنه أحد أبناء الله تعتبر من القيم التي تأتي في صلب العقيدة المسيحية وجميع الأديان” ، وتابع أوباما: «نأمل أن يتخذ الجميع من هذه الأيام المباركة وقفة للتأمل تعكس احتضان أحبائنا وتقديم الشكر على النعم ومساعدة المحتاجين، وإعادة تكريس أنفسنا لمصالح أكبر من مجرد مصالحنا”.

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