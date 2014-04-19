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بوتين يكافئ الجيش الروسي على نجاحه في تأمين استفتاء القرم

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بوتين يكافئ الجيش الروسي على نجاحه في تأمين استفتاء القرم بوتين يكافئ الجيش الروسي على نجاحه في تأمين استفتاء القرم

الرئيس الروسى فلادمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيكافئ الجيش الروسي لنجاحه في تأمين استفتاء القرم الشهر الماضي ، والذي صوت فيه الناخبون هناك بالانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا.

ونقلت وكالة أنباء “ايتارتاس” الروسية عن بوتين – في حوار تليفزيوني اليوم السبت  قوله “لا أعتقد أننا سوف نعرف أسماء من شاركوا في هذه المهمة ، ولكنهم سيمنحون جوائز الدولة”.

وأقر بوتين بأن الغرب ربما أساؤوا التفسير بخصوص تعليقاته بأن الجيش الروسي ساهم في استباب الأمن في شبه جزيرة القرم”.
> وأضاف “لنكن صرحاء وأكثر حيادية مع بعضنا البعض ، إنه من غير الممكن اقتياد الناس من منازلهم وإجبارهم على التصويت تحت تهديد السلاح ، ولكن الإقبال على استفتاء القرم بلغت نسبته 83 %”.

كما شدد الرئيس الروسي على أن مهمة البعثة في شبه جزيرة القرم اختلفت تماما عن عملية مكافحة الإرهاب التي نفذتها روسيا شمال القوقاز ، حيث واجهنا عدوانا حقيقيا لإرهاب دولي هناك من جانب عصابات مدربة وممولة بالأسلحة والذخيرة من الخارج ، وهذا فارق كبير.

أ ش أ

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