بوتين يكافئ الجيش الروسي على نجاحه في تأمين استفتاء القرم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيكافئ الجيش الروسي لنجاحه في تأمين استفتاء القرم الشهر الماضي ، والذي صوت فيه الناخبون هناك بالانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا.

ونقلت وكالة أنباء “ايتارتاس” الروسية عن بوتين – في حوار تليفزيوني اليوم السبت قوله “لا أعتقد أننا سوف نعرف أسماء من شاركوا في هذه المهمة ، ولكنهم سيمنحون جوائز الدولة”.

وأقر بوتين بأن الغرب ربما أساؤوا التفسير بخصوص تعليقاته بأن الجيش الروسي ساهم في استباب الأمن في شبه جزيرة القرم”.

> وأضاف “لنكن صرحاء وأكثر حيادية مع بعضنا البعض ، إنه من غير الممكن اقتياد الناس من منازلهم وإجبارهم على التصويت تحت تهديد السلاح ، ولكن الإقبال على استفتاء القرم بلغت نسبته 83 %”.

كما شدد الرئيس الروسي على أن مهمة البعثة في شبه جزيرة القرم اختلفت تماما عن عملية مكافحة الإرهاب التي نفذتها روسيا شمال القوقاز ، حيث واجهنا عدوانا حقيقيا لإرهاب دولي هناك من جانب عصابات مدربة وممولة بالأسلحة والذخيرة من الخارج ، وهذا فارق كبير.

أ ش أ