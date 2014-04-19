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الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق سوهاج .. واحتراق 22 منزل

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الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق سوهاج .. واحتراق 22 منزل الحماية المدنية تتمكن من السيطرة على حريق سوهاج .. واحتراق 22 منزل

أرشيفية

 

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج من السيطرة علي الحريق الذى نشب بنجع عبد الغني بناحية جهينة الشرقية بمركز جهينة بعد ارتفاع عدد المنازل المحترقة الى عدد 22 منزلا و نتج عن الحريق تلف محدود بوحدة الشئون الاجتماعية بناحية جهينة الشرقية والكائنة أسفل أحد المنازل المحترقة وتمثل في احتراق النوافذ ودولاب به بعض الأوراق والمستندات.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارامركز شرطة جهينة بنشوب حريق بنجع عبد الغنى بناحية جهينة الشرقية وانتقل إلي مكان الحريق قيادات قطاع الشمال ومأمور وضباط المركزوتم الدفع بسيارات الحماية المدنية من مراكز جهينة وطهطا والمراغة .

وتبين أن الحريق نشب في منزل المدعو عبد الرحيم محمد عبد الرحيم 60 سنة مزارع ، بنجع عبد الغني ، بناحية جهينة الشرقية وامتد الحريق ل 21 منزلا مجاورين ، بسبب الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية .

و كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة و تحرر محضر ، وتولت النيابة التحقيقات .

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