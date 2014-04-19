انتهت - تشيلسي 1-2 سندرلاند.. البلوز يخسر

تابعوا مع FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تشهد مشاركة محمد صلاح النجم المصري الدولي الأعسر في التشكيل الأساسي مع البلوز ضد سندرلاند.

تشيلسي يصارع على اللقب مع ليفربول ومانشستر سيتي ويحتاج للفوز، فهل يعينه صلاح.

تابعوا معنا اللقاء بالضغط على هذا الرابط..

أول 10 دقائق، لم يظهر هجوم تشيلسي منظما.. اللاعبون لم يحسنوا التمرير فيما بينهم فلم يحصل البلوز على هجمات حقيقية.

ومع الدقيقة 12، تقدم تشيلسي من ركلة ركنية نفذها ويليان وأسكنها صامويل إيتو في المرمى بخبرة السنين.

لم يتحسن أداء تشيلسي بعد الهدف، في المقابل سجل كونور ويكام لسندرلاند التعادل من استغلال لخطأ مارك تشوارزر حارس البلوز الذي يلعب في مكان بتر تشك.

في أخر الشوط الأول، تحسن أداء تشيلسي.. ورد مانوني حارس سندرلاند 3 فرص للبلوز، واحدة منها من صلاح.

نمنيا ماتيتش صوب كرة قوية، ردها الحارس، عادت لصلاح.. فسدد بقدمه اليمنى، وردها الحارس أيضا.

في الشوط الثاني استمر تشيلسي بلا أنياب حقيقية، حتى خرج صلاح في الدقيقة 65.

وما زاد الطين بلة أن سندرلاند لم يكتف بالتعادل، بل سجل هدف التقدم في الدقيقة 82 من ركلة جزاء لفابيو بوريني على سيزار ازبليكويتا.