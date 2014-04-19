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الأهلي: غرامة مالية كبيرة على سيد معوض

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الأهلي: غرامة مالية كبيرة على سيد معوض الأهلي: غرامة مالية كبيرة على سيد معوض

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على الظهير الأيسر الدولي سيد معوض.

معوض تغيب عن تدريبات الأهلي يوم السبت بدون إذن، بعد خروجه من قائمة مباراة الفريق الأحمر والدفاع الجديد الحسيني المغربي.

لم تكن هذه أول مرة يفعل معوض ذلك، وهو ما دفع النادي الأحمر لتوقيع غرامة مالية.

لم يفصح عبد الحفيظ عن قيمة الغرامة، لكنه صرح لـFilGoal.com "العقوبة كبيرة، وتتناسب مع الخطأ".

إلى ذلك، عاد محمد نجيب مدافع الأهلي إلى تدريبات الفريق الأحمر استعدادا للمباراة في الكونفدرالية الإفريقية.

وكان المدافع الدولي قد تغيب عن تدريبات الأهلي بسبب إجهاد في العضلة الخلفية.

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