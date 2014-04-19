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وليام هيج يناقش الأزمة الأوكرانية مع نظيره الألماني

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وليام هيج يناقش الأزمة الأوكرانية مع نظيره الألماني وليام هيج يناقش الأزمة الأوكرانية مع نظيره الألماني

وليام هيج

ناقش وزير الخارجية البريطاني وليام هيج مساء اليوم السبت مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير تطورات الأزمة الأوكرانية.

وقال الوزير البريطاني إنه ناقش تطورات الأوضاع في أوكرانيا والبوسنة مع الوزير شتاينامير اليوم السبت، مؤكدا على أن المملكة المتحدة وألمانيا يعملان معا بشأن القضيتين.

كان هيج قد رحب بنتائج الاجتماع الرباعى فى جنيف والذى ضم كلا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
> وأشاد فى بيان صحفي بتعهد الأوكرانية بإجراء حوار وطنى وتنفيذ مسار دستورى شامل وشفاف من أجل إيجاد مخرج للأزمة الداخلية التى تمر بها البلاد.

أ ش أ

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