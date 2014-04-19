البارزاني يؤكد تمتع المسيحيين في إقليم كردستان بالمساواة

قال رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ، إن حقوق المسيحيين في الإقليم محمية ، وفيما شدد على عدم القبول بوضع شرخ بين المكونات ، أعرب عن أمله بترسيخ ثقافة التعايش في عموم العراق لتسهم في الحد من هجرة المسيحيين.

وقال البارزاني في بيان صدر اليوم السبت، بمناسبة حلول عيد الفصح ، إن إقليم كردستان معروف بثقافة التسامح عبر تاريخه وهذه الثقافة أدت إلى جعل الإقليم نموذجا للتعدد الديني والثقافي والقومي، مشيرا الى أن هذه الثقافة ساهمت في بناء مجتمع صحي لا يقبل وضع شرخ بين مكوناته .

وأضاف سنبقى مدافعا قويا عن التعايش، لافتا إلى أن المواطنين المسيحيين يتمتعون مع المكونات الأخرى بالمساواة والأمن والكرامة وحماية حقوقهم في ظل التعايش والتعدد الموجود في كردستان.

وأكد على أهمية ترسيخ ثقافة التعايش والاحترام المتبادل في عموم العراق لتسهم في الحد من هجرة المسيحيين .

يذكر أن المسيحيين في العراق والعالم يحتفلون بذكرى عيد القيامة ، ويعرف بأسماء عدة أشهرها عيد الفصح والبصخة وأحد القيامة، وهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها يستذكر فيه المسيحيون قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما جاء في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا.

أ ش أ