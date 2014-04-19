رشوان: غرفة علميات مشتركة بين النقابة والداخلية لحماية الصحفيين الميدانيين

قال نقيب الصحفيين ضياء رشوان إنه التقى اليوم السبت، هو ووكيل أول النقابة جمال فهمي مع وزير الداخلية محمد إبراهيم وعدد من قيادات وزارة الداخلية ، لبحث سبل حماية الصحفيين والإعلاميين أثناء تأدية عملهم الميداني ، خصوصًا في الأحداث التي تشهد أعمال عنف خطرة.

وأضاف إنه “تم الاتفاق على التعجيل بتسليم النقابة الكمية الباقية من السترات الواقية من الرصاص وأقنعة الغاز لتوزيعها على الزملاء” ، وتابع رشوان – في تصريحات صحفية عقب الاجتماع – “إنه جرى الاتفاق على عدد من الإجراءات التي تكفُل توفير أقصى قدر ممكن من الحماية للصحفيين والإعلامين الذين يقومون بالتغطيات الميدانية في مواقع العمل الخطرة، وتيسير أدائهم لواجبهم الوطني ومقتضيات مهنتهم المقدسة”.

وأوضح نقيب الصحفيين أن من بين تلك الإجراءات تشكيل غرفة عمليات دائمة في النقابة تتلقى من جميع الصحف، يوميًا، أسماء وبيانات المحررين والمصورين المكلفين بمهام العمل الميداني، على أن تقوم النقابة بالتنسيق اليومي مع غرفة عمليات مماثلة في الوزارة لتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء الزملاء، عن طريق تخصيص ضابط أو أكثر في كل موقع من مواقع الأحداث، يتولى تيسير مهمة هؤلاء الصحفيين بمجرد إخطار النقابة أو إفصاح الزملاء عن هويتهم.

كما يتولى هؤلاء الضباط التنسيق مع غرفتي العمليات لتعريف الزملاء بمواقع الاشتباك ومدى خطورته، وعلى أن يكون هناك “علامة محددة” لتمييز الصحفيين والإعلاميين.

وكشف رشوان أنه جرى أيضًا الاتفاق مع وزير الداخلية على التزام الوزارة بالإبلاغ الفوري عن أي حالة يتم فيها القبض على صحفي، سواء أثناء الأحداث الميدانية أو أي حالات أخرى، وقبل التصرف في موضوع الاتهام الموجه ضده، وذلك على اعتبار أن الصحفي يقوم بالأساس بتأدية مهام مهنته وعمله المكلف به من صحيفته، ويجب بالتالي على جميع السلطات توفير كل سبل الحماية الشخصية له، وفق ما يقتضيه القانون والدستور الحالي.

وفيما يتعلق بعدد من الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا محددة، أو المحالين إلى المحاكمات، قال نقيب الصحفيين إنه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على نقل جميع الزملاء إلى سجن “ملحق طرة”، وتوفير كل الظروف والإجراءات التي تضمن لهم حقوقهم القانونية ومقتضيات حقوق الإنسان، مع الاستجابة الفورية لأي مطالب بالرعاية الطبية لهم ، وتسهيل الزيارة لأسرهم ولأعضاء مجلس النقابة للاطمئنان على تلبية مطالبهم، وتمتعهم بحقوقهم كافة التي تسمح بها لوائح مصلحة السجون.

وأضاف ضياء رشوان ” إن وزير الداخلية وعد بسرعة تسليم النقابة (70) سترة واقية من الرصاص ومثلها من أقنعة الحماية من الغاز المسيل للدموع، بعد أن تسلمت النقابة (30) سترة وقناعا واقيا قبل يومين، وذلك لتوزيعهم على الصحفيين والمصورين المكلفين بتأدية المهام الميدانية الخطرة ، بالتنسيق مع صحفهم وبعد اجتيازهم لدورات السلامة المهنية التي ستنظمها النقابة”.

واختتم نقيب الصحفيين تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماع مشترك بين مجلس النقابة والزملاء رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة، في الواحدة من بعد ظهر الأربعاء المقبل، لإطلاعهم على جميع الترتيبات التي اتخذتها النقابة ، وما تم الاتفاق عليه مع وزارة الداخلية ، والاستماع إلى وجهات نظرهم واقتراحاتهم في هذا الشأن.

أ ش أ