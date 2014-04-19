قذيفة بوجبا في بولونيا تقرب يوفنتوس من الاسكوديتو

حقق يوفنتوس اليوم السبت فوزًا صعبًا على ضيفه بولونيا بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

وأقترب فريق “السيدة العجوز” بشدة من حسم لقب الدوري الإيطالي بعدما وصل إلى النقطة 90 في البطولة.

يوفنتوس وسع الفارق بينه وروما الوصيف إلى 11 نقطة قبل خوض الأخير مباراته في الجولة الجارية.

وسيعني هزيمة أو تعادل فريق “الذئاب” في مباراته أمام فيورنتينا، حسم يوفنتوس للقب الدوري في حالة فوزه في الجولة المقبلة.

أحرز هدف المباراة الوحيد النجم الفرنسي الشاب، بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس في الدقيقة 64 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وكالات