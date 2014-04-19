أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

زوجان أمريكيان يرحلان عن العالم بفارق 15 ساعة بعد زواج دام 70 عامًا

Google+ Print
زوجان أمريكيان يرحلان عن العالم بفارق 15 ساعة بعد زواج دام 70 عامًا زوجان أمريكيان يرحلان عن العالم بفارق 15 ساعة بعد زواج دام 70 عامًا

أرشيفية

بعد أن جمع بينهما الزواج على مدار 70 عامًا، توفى زوجان أمريكيان فى ذات اليوم بفارق زمنى بينهما 15 ساعة فقط.

وتقول “إيه بى سي نيوز” الأمريكية، أن الزوجة، “هيلين فلوملى” التى تقيم فى مدينة ناشبورت بولاية أوهايو لفظت أنفاسها الأخيرة عن عمر يناهز 92 عاما، غير أن الاقدار أبت – فيما يبدو – أن تفرق بينها وبين زوجها الذى كان يشاركها حياتها على مدار سبعة عقود من الزمان، حيث توفى الزوج – كينيث 91 عاما – بعدها بخمس عشرة ساعة فقط.

وأضافت الشبكة أن الزوجين أنجبا ثمانية من الأولاد وجمعت بينهما مشاعر حب جارفة ، حيث كانا يتناولان الإفطار متشابكى الأيدى ، ولم يفترقا يوما واحدا منذ لقائهما الأول فى مرحلة المراهقة.

أ ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا