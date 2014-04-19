زوجان أمريكيان يرحلان عن العالم بفارق 15 ساعة بعد زواج دام 70 عامًا

بعد أن جمع بينهما الزواج على مدار 70 عامًا، توفى زوجان أمريكيان فى ذات اليوم بفارق زمنى بينهما 15 ساعة فقط.

وتقول شبكة “إيه بى سي نيوز” الإخبارية الأمريكية، أن الزوجة، “هيلين فلوملى” التى تقيم فى مدينة ناشبورت بولاية أوهايو لفظت أنفاسها الأخيرة عن عمر يناهز 92 عاما، غير أن الاقدار أبت – فيما يبدو – أن تفرق بينها وبين زوجها الذى كان يشاركها حياتها على مدار سبعة عقود من الزمان، حيث توفى الزوج – كينيث 91 عاما – بعدها بخمس عشرة ساعة فقط.

وأضافت الشبكة أن الزوجين أنجبا ثمانية من الأولاد وجمعت بينهما مشاعر حب جارفة ، حيث كانا يتناولان الإفطار متشابكى الأيدى ، ولم يفترقا يوما واحدا منذ لقائهما الأول فى مرحلة المراهقة.

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