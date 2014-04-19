العروس ديمة بياعة تدخل سباق رمضان بثلاثة أعمال

تطل الفّنّانة السّورية ديما بيّاعة على جمهورها في موسم دراما رمضان المقبل بثلاثة أعمال جديدة، تتنوّع بين الاجتماعي المعاصر والكوميدي الشّامي.

وتلعب بيّاعة إحدى أدوار البطولة في المسلسل الاجتماعي العربي المشترك "لو" مع المخرج السّوري سامر برقاوي، وتجسّد فيه شخصيّة "سارة" التي تعاني من مشكلة عدم الإنجاب.

أمّا في المسلسل الخليجي "وش رجعك" مع المخرجة السّوريّة رشا شربتجي، فتجسّد شخصيّة "كلوديا" الفتاة البريطانيّة، وستتحدّث بيّاعة خلال العمل باللغة الانكليزيّة، وقد قامت بحلق القسم الأيمن من شعرها من أجل الدّور.

كذلك تطلّ بيّاعة في رمضان عبر المسلسل الكوميدي "حمّام شامي"، وتلعب فيه دور "ابتهال" التي تعمل كماشطة في حمّام السّوق، وتقع بحب "خرطوش".

وفي سياق آخر، تستعد العروس ديمة لإقامة مراسم زفافها على خطيبها المغربي أحمد الحلو الصّيف المقبل في مدينة "فاس" المغربيّة، وكانت صرّحت في وقت سابق أنّ العرس سيتمّ إحياؤه على مدى سبع أيّام بلياليها ضمن العادات والطّقوس المغربيّة.

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