كييف تعلن استئناف القتال المسلح ضد الروس عقب انتهاء الاحتفال بـ “عيد الفصح”

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم “السبت ” وقف القتال المسلح ضد المقاتلين الروس على أراضيها – على حد وصفها – على أن يتم استئنافه فورا حال حدوث أية طوارىء وعقب انتهاء الاحتفال بعيد الفصح.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه ديشتشيتسيا – في مقابلة خاصة مع هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي” اليوم – إن ” تعليق العمليات ضد المقاتلين المؤيدين لروسيا في شرقي أوكرانيا خلال عيد الفصح ، وأن القوات الأمنية ستستأنف عملياتها العسكرية إذا واصل الانفصاليون احتلال الدوائر الحكومية ” ، موضحا أن هدف العملية العسكرية في الشرق – هو- لإعادة الحياة إلى طبيعتها وحماية السكان ولكنها ستتوقف خلال فترة عيد الفصح.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال – في تصريحات له أول من أمس – ” إن كل الأحاديث عن يد موسكو في شرق أوكرانيا هي مجرد هراء”، معلنا في الوقت ذاته رفضه القاطع لوجود أية قوات روسية أو أجهزة خاصة أو خبراء في شرق أوكرانيا.. وقال ” إن هناك مواطنين محليين لا يستطيعون ترك أراضيهم ويجب إجراء الحوار معهم “.

أ ش أ