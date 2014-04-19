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كييف تعلن استئناف القتال المسلح ضد الروس عقب انتهاء الاحتفال بـ “عيد الفصح”

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كييف تعلن استئناف القتال المسلح ضد الروس عقب انتهاء الاحتفال بـ “عيد الفصح” كييف تعلن استئناف القتال المسلح ضد الروس عقب انتهاء الاحتفال بـ “عيد الفصح”

اندريه ديشيتسا وزيرخارجية أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم “السبت ” وقف القتال المسلح ضد المقاتلين الروس على أراضيها – على حد وصفها – على أن يتم استئنافه فورا حال حدوث أية طوارىء وعقب انتهاء الاحتفال بعيد الفصح.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه ديشتشيتسيا – في مقابلة خاصة مع هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي” اليوم – إن ” تعليق العمليات ضد المقاتلين المؤيدين لروسيا في شرقي أوكرانيا خلال عيد الفصح ، وأن القوات الأمنية ستستأنف عملياتها العسكرية إذا واصل الانفصاليون احتلال الدوائر الحكومية ” ، موضحا أن هدف العملية العسكرية في الشرق – هو- لإعادة الحياة إلى طبيعتها وحماية السكان ولكنها ستتوقف خلال فترة عيد الفصح.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال – في تصريحات له أول من أمس – ” إن كل الأحاديث عن يد موسكو في شرق أوكرانيا هي مجرد هراء”، معلنا في الوقت ذاته رفضه القاطع لوجود أية قوات روسية أو أجهزة خاصة أو خبراء في شرق أوكرانيا.. وقال ” إن هناك مواطنين محليين لا يستطيعون ترك أراضيهم ويجب إجراء الحوار معهم “.

أ ش أ

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