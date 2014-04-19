أعضاء القومي لشئون الإعاقة يرفضون لجنة تقييم أداء فرع المجلس بسوهاج

رفض أعضاء فرع المجلس القومى لشؤن الاعاقة بمحافظة سوهاج لجنة الامين العام للمجلس القومى لشئون الاعاقة حسام المساح لعمل تقييم شامل لاداء فرع المجلس بمحافظة سوهاج وذلك لتجاهل الامانة العامة للمجلس لمتطلبات فرع سوهاج واقتصار الاهتمام بصرف الرواتب والحافز المالى فقط لمستشارى الامين العام دون النظر للمتطلبات الحقيقية للمعاقين بمحافظة سوهاج ( على حد قول اعضاء فرع المجلس القومى لشؤن الاعاقة بمحافظة سوهاج ).

وقال طارق محمد عضو المجلس القومى لشؤن الاعاقة بسوهاج ان اعضاء الفرع بسوهاج يعملون فى ظروف صعبة للغاية فكل ما قدموة من انشطة كان بالمجهود الذاتى لاعضاء فرع سوهاج والغريب ان ذلك بعلم الامانة وان المكان الذى خصص لفرع سوهاج يحتاج الى اعمال صيانة ومكاتب حتى يمكن ممارسة العمل من خلالة بالاضافة الى عدم وجود تكليفات او خطة عمل تم رسمها للفرع بسوهاج ليبدء الاعضاء تنفيذها والعمل من خلالها هذا بالاضافة الى عدم منح اعضاء فرع سوهاج كارنيهات تدل على صفتهم الرسمية كاعضاء بالمجلس يمكن من خلالها التعامل مع المسؤلين بالمحافظة وتبنى وحل مشاكل المعاقين بالمحافظة ومتابعة مدى تطبيق اللوائح والقوانين التى تخص المعاقين.