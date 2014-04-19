غزال وصالح جمعة يلحقان بكوكا في الدوري الأوربي

لحق علي غزال وصالح جمعة لاعبا وسط ناسيونال ماديرا البرتغالي بأحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي في المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وتغلب ماديرا على باكوس فيريرا 5-0 ضمن الجولة 28 من الدوري البرتغالي.

وضمن ماديرا المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد احنلال المركز الخامس في الدوري قبل جولتين من النهاية.

وشارك غزال في المباراة كاملة، فيما غاب صالح جمعة للإيقاف.

وكان كوكا قد ضمن التأهل للدوري الأوروبي بعد نجاحه في الصعود مع فريقه لنهائي كأس البرتغال ونهائي كأس الدوري البرتغالي.

وضمن ريو أفي التواجد في المسابقة الأوروبية بسبب تأهل منافسه في النهائي بنفيكا إلى دوري أبطال أوروبا.