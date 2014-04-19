المخابرات تضبط رسائل من الظواهرى ومحمود عزت للمسلحين بسيناء

أكدت مصادر سيادية مسئولة أن المخابرات رصدت عدة رسائل مشفرة بين أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، والقيادي الإخواني الهارب محمود عزت وعدد من القيادات التكفيرية الموجودة بشمال سيناء بعد أن تم ضبط عدد من العناصر الإرهابية جنوب مدينة رفح وبحوزتهم رسالتين مشفرتين.

الأولى تتضمن وعود بوصول إمدادات بالسلاح والمال للعناصر الإرهابية خلال الفترة المقبلة، والثانية تشمل الأهداف والشخصيات التي يجب على العناصر الإرهابية الموجودة بسيناء العمل على استهدافها بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقالت المصادر إنه بعد التحقيقات الأولية مع العناصر المقبوض عليها، والذين تسللوا من غزة إلى سيناء عبر الأنفاق كشفوا أن الرسالتين كانتا نتيجة اتصالات تمت بين عزت والظواهري الأسبوع الماضي، وهي الاتصالات التي نتج عنها الاتفاق على عدة خطوات بهدف التصعيد ضد السلطات في مصر، وإشاعة الفوضى والإرهاب بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية

وأضافت المصادر أن إحدى الرسائل تضمنت وعد عزت والظواهري بتوفير كمية كبيرة من الأسلحة ووسائل الاتصال الحديثة له ولمجموعته خلال الفترة المقبلة بعد أن يتم تهريبها من غزة، وتضمنت الرسائل كذلك دعوة الظواهري، وعزت بضرورة توحيد العمل بين المجموعات الإرهابية المختلفة الموجودة بسيناء، وانتقال عدد منها الى مناطق جنوب سيناء؛ للقيام بعمليات هناك بهدف تشتيت جهود قوات الجيش والأمن

وأوضحت أن إحدى الرسائل شملت تعليمات خاصة باستهداف قيادات الشرطة الموجودة في شمال جنوب سيناء، وكذلك مدن القناة، علاوة على الدفع بكميات من الأسلحة الى عناصر إرهابية أخرى موجودة بالقاهرة، وكذلك الدفع بعدد من العناصر الارهابية التي لديها الخبرة في تصنيع العبوات الناسفة والقنابل اليدوية الى القاهرة أيضا، وكل ذلك بهدف الاستعداد للقيام بعمليات ارهابية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية