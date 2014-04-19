أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

طوارئ فى تموين شمال سيناء استعدادا لأعياد شم النسيم

Google+ Print
طوارئ فى تموين شمال سيناء استعدادا لأعياد شم النسيم طوارئ فى تموين شمال سيناء استعدادا لأعياد شم النسيم

تموين-أرشيفية

 

أكد المهندس فتحى راشد، مدير عام ، بشمال سيناء،إنه أمر بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الموقف التموينى وتوفير جميع السلع بمناسبة أعياد الربيع، مضيفا أن الغرفة تتلقى أى شكاوى للمواطنين عن أى مخالفة أو تقصير من الباعة أو محطات تموين الوقود.

وأشار راشد، إلى أنه تم تكثيف الرقابة على المخابز البلدية والطباقى وتشغيلها بكامل حصتها، والتأكد من إنتاج الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية، ومتابعة أماكن حيازة وتداول الأسماك بجميع أنواعها وأماكن حفظها وتخزينها والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من عرض كميات مناسبة من الفسيخ والرنجة والبيض بأسعار مناسبة.

وطالب بسحب عينات من الأسماك المملحة وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها، وأيضًا سحب عينات من الألوان الصناعية المستخدمة فى تلوين البيض وإرسالها لمعامل التحاليل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا