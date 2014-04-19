طوارئ فى تموين شمال سيناء استعدادا لأعياد شم النسيم

أكد المهندس فتحى راشد، مدير عام التموين، بشمال سيناء،إنه أمر بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الموقف التموينى وتوفير جميع السلع بمناسبة أعياد الربيع، مضيفا أن الغرفة تتلقى أى شكاوى للمواطنين عن أى مخالفة أو تقصير من الباعة أو محطات تموين الوقود.

وأشار راشد، إلى أنه تم تكثيف الرقابة على المخابز البلدية والطباقى وتشغيلها بكامل حصتها، والتأكد من إنتاج الخبز بالأوزان والمواصفات القانونية، ومتابعة أماكن حيازة وتداول الأسماك بجميع أنواعها وأماكن حفظها وتخزينها والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من عرض كميات مناسبة من الفسيخ والرنجة والبيض بأسعار مناسبة.

وطالب بسحب عينات من الأسماك المملحة وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها، وأيضًا سحب عينات من الألوان الصناعية المستخدمة فى تلوين البيض وإرسالها لمعامل التحاليل.