الإنتر يهزم بارما بهدفين ويواصل الضغط على فيورنتينا

واصل إنتر ميلانو رحلته في البحث عن طريق الصعود للمربع الذهبي بعد فوز على مضيفه بارما، المنافس الرئيسي لميلان، بهدفين نظيفين أحرزهما المدافع البرتغالي رولاندو في الدقيقة “48″ ولاعب الوسط الكولومبي فريدي جوارين في الدقيقة “89″، في اللقاء الذي شهد إضاعة أصحاب الأرض لركلة جزاء عن طريق المهاجم أنطونيو كاسانو في الدقيقة “42″.

وبهذا الانتصار يواصل “النيراتزوري” الضغط على فيورنتينا صاحب المركز الرابع، والذي لم يلعب مباراته في الجولة الجارية بعد، حيث قلص الفارق معه إلى نقطتين، بعدما وصل للنقطة 56 ، بينما يتقاسم بارما المركز السادس مع “الروسونيري برصيد 51.