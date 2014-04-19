فيلم هيفا وهبي يطيح برئيس الرقابة من منصبه

أكّدت مصادر داخل هيئة الرقابة على المصنّفات الفنّية، لسيدتي نت، أنّ رئيس الرقّابة المخرج أحمد عواض، قام بتقديم استقالته اعتراضاً على منع فيلم "حلاوة روح"، للفنانة هيفا وهبي، ولكن حتّى الآن لم يتم الإعلان رسمياً عن الاستقالة، وللتأكد من صحّة هذا الخبر، حاولنا الاتصال مراراً بعواض، إلاّ انّه ما يزال لا يرد على هاتفه وذلك منذ اندلاع الأزمة بقرار رئيس الوزراء المصري وقف الفيلم لحين عرضه مجدداً على الرقابة.

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