أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فيلم هيفا وهبي يطيح برئيس الرقابة من منصبه

Google+ Print
فيلم هيفا وهبي يطيح برئيس الرقابة من منصبه فيلم هيفا وهبي يطيح برئيس الرقابة من منصبه

أكّدت مصادر داخل هيئة الرقابة على المصنّفات الفنّية، لسيدتي نت، أنّ رئيس الرقّابة المخرج أحمد عواض، قام بتقديم استقالته اعتراضاً على منع فيلم "حلاوة روح"، للفنانة هيفا وهبي، ولكن حتّى الآن لم يتم الإعلان رسمياً عن الاستقالة، وللتأكد من صحّة هذا الخبر، حاولنا الاتصال مراراً بعواض، إلاّ انّه ما يزال لا يرد على هاتفه وذلك منذ اندلاع الأزمة بقرار رئيس الوزراء المصري وقف الفيلم لحين عرضه مجدداً على الرقابة.

 

 

تابعوا أيضاً
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي