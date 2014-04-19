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كاسانو يساعد إنتر على الارتقاء للمركز الخامس

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كاسانو يساعد إنتر على الارتقاء للمركز الخامس كاسانو يساعد إنتر على الارتقاء للمركز الخامس

واصل إنتر ميلان استفاقته وحقق الفوز الثاني على التوالي، هذه المرة أسقط بارما بهدفين نظيفين في الدوري الإيطالي.

أنطونيو كاسانو نجم بارما ولاعب إنتر السابق، ساعد النيراتزوري على الفوز بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 44 حين كانت النتيجة 0-0.

وفي الشوط الثاني، نجح رولاندو مدافع إنتر القادم من بورتو في وضع الهدف الأول للنيراتزوري مع الدقيقة 48.

وأكد فريدي جورين الفوز لإنتر في الدقيقة 89.

وارتقى إنتر للمركز الخامس في جدول الكالتشيو، بعدما رفع رصيده لـ56 نقطة، متفوقا على ميلان سادس الجدول بخمس نقاط.

إنتر حقق فوزه الثاني على التوالي بعد إسقاط سامبدوريا برباعية ثم بارما، لينهي سلسلة سلبية من النتائج ويبدأ في استعادة رونقه.

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