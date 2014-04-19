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مباشر - تشيلسي 1-1 سندرلاند.. الحارس يرد قذيفة صلاح

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مباشر - تشيلسي 1-1 سندرلاند.. الحارس يرد قذيفة صلاح مباشر - تشيلسي 1-1 سندرلاند.. الحارس يرد قذيفة صلاح

تابعوا مع FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تشهد مشاركة محمد صلاح النجم المصري الدولي الأعسر في التشكيل الأساسي مع البلوز ضد سندرلاند.

تشيلسي يصارع على اللقب مع ليفربول ومانشستر سيتي ويحتاج للفوز، فهل يعينه صلاح.

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أول 10 دقائق، لم يظهر هجوم تشيلسي منظما.. اللاعبون لم يحسنوا التمرير فيما بينهم فلم يحصل البلوز على هجمات حقيقية.

ومع الدقيقة 12، تقدم تشيلسي من ركلة ركنية نفذها ويليان وأسكنها صامويل إيتو في المرمى بخبرة السنين.

لم يتحسن أداء تشيلسي بعد الهدف، في المقابل سجل كونور ويكام لسندرلاند التعادل من استغلال لخطأ مارك تشوارزر حارس البلوز الذي يلعب في مكان بتر تشك.

في أخر الشوط الأول، تحسن أداء تشيلسي.. ورد مانوني حارس سندرلاند 3 فرص للبلوز، واحدة منها من صلاح.

نمنيا ماتيتش صوب كرة قوية، ردها الحارس، عادت لصلاح.. فسدد بقدمه اليمنى، وردها الحارس أيضا.

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