صالح جمعة: كوبري صلاح هيتحاسب عليه يوم القيامة!

داعب صالح جمعة لاعب ناسيونال ماديرا زميله في منتخب مصر محمد صلاح بسبب "كوبري" لعبه الأخير في مباراة فريقه تشيلسي وسندرلاند.

محمد صلاح راوغ رقيبه بكرة وضعها من بين قدميه في لقطة مهارية رائعة للمصري الدولي الأعسر.

وبعد اللقطة، كتب صالح جمعة لاعب إنبي السابق على #العب_يا_صلاح الذي يقوده FilGoal.com.

وقال صالح جمعة في تغريدته عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "كوبري صلاح ده هيتحاسب عليه يوم القيامة".

يذكر أن ناسيونال ماديرا يلعب مع باكوس فيريرا في الدوري البرتغالي.

لكن صالح جمعة يغيب عن اللقاء للإيقاف.