فورميولا 1 - هاميلتون يأمل عدم سقوط أمطار

شنجهاي،(إفي): أعرب البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) الذي سينطلق غدا الأحد من المركز الأول في سباق الجائزة الكبرى الصيني ضمن منافسات بطولة العالم لسيارات الفئة الأولى (فورميولا1) اليوم عن أمله في عدم سقوط أمطار غدا ضمن فعاليات السباق.

وقال هاميلتون في مؤتمر صحفي اليوم عقب التجارب الرسمية: "دائما ما تسيطر الغيوم على الأجواء هنا، لذا لا يمكنك أبدا معرفة حقيقة ما سيحدث، ولكن بكل تأكيد الجو سيكون باردا".

وأضاف السائق البريطاني "اليوم لم توجد مؤشرات على أن الحلبة ستجف في أي وقت، ولكن أتمنى ألا تسقط الأمطار غدا في السباق".

واعتبر هاميلتون أن عدم سقوط أمطار سيجعل السباق "مثيرا" بفضل مهارة سائقي فريق (رد بول) الأسترالي دانييل ريتشاردو والألماني سباستيان فيتل في القيادة بظل هذه الظروف.

ويتصدر تصنيف الموسم الحالي عقب اقامة ثلاثة سباقات هي أستراليا وماليزيا والبحرين، الألماني نيكو روزبرج سائق (مرسيدس) بـ61 نقطة.