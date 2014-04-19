أخبار عاجلة

معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
وزير التعليم العالي يشارك بمؤتمر «دعم قضايا الشباب» في سلوفينيا -
نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا -
الشريف يلتقي العصار لبحث التعاون بين الوزارتين -
ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة.. ومواطنون: «لنا الله» -
التنمية المحلية تحسم الخلاف بين الدقهلية ودمياط حول مصرف «السرو» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وكيل إبرا يهاجم جوارديولا مجددا: تصرفاته غبية

Google+ Print
وكيل إبرا يهاجم جوارديولا مجددا: تصرفاته غبية وكيل إبرا يهاجم جوارديولا مجددا: تصرفاته غبية

برشلونة، (إفي): أكد مينو رايولا وكيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم، أن الإسباني بيب جوارديولا المدرب الحالي لبايرن ميونيخ والسابق لبرشلونة، قد أخطأ في حق النجم السويدي، ويعتبر الاعتراف بذلك خطأ في حقه.

وأوضح وكيل اللاعبين الشهير في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية قائلا "بيب تجاهل اللاعب دون إبداء أي أسباب، وإذا سألنا جوارديولا عن أسباب ما قام به، لن يرد، لأنه لا يستطيع الاعتراف باقترافه خطأ، لأنها ستكون إهانة لذكائه".

وأضاف "عندما تتعاقد مع لاعب بقيمة 79 مليون يورو، وتتعمد عدم إشراكه يكون هذا من شيم الأغبياء، ويضر باقتصاد الفريق الذي تديره".

وتابع هجومه قائلا "العديد من الوكلاء يتجنبون انتقاد برشلونة، خوفا من توقفه عن شراء لاعبين تابعين لهم، ولكن بالنسبة لي، لا يهمني الأمر، ولا أحترم أي فريق لا يحترم اللاعبين الذين أمثلهم".

وأكد وكيل إبراهيموفيتش أن برسا قلل من شأن اللاعب في الفترة التي قضاها هناك، بعد فترة رائعة قضاها في إنتر ميلان ووصفها خلاله بـ"ملك الإنتر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع