وكيل إبرا يهاجم جوارديولا مجددا: تصرفاته غبية

برشلونة، (إفي): أكد مينو رايولا وكيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم، أن الإسباني بيب جوارديولا المدرب الحالي لبايرن ميونيخ والسابق لبرشلونة، قد أخطأ في حق النجم السويدي، ويعتبر الاعتراف بذلك خطأ في حقه.

وأوضح وكيل اللاعبين الشهير في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية قائلا "بيب تجاهل اللاعب دون إبداء أي أسباب، وإذا سألنا جوارديولا عن أسباب ما قام به، لن يرد، لأنه لا يستطيع الاعتراف باقترافه خطأ، لأنها ستكون إهانة لذكائه".

وأضاف "عندما تتعاقد مع لاعب بقيمة 79 مليون يورو، وتتعمد عدم إشراكه يكون هذا من شيم الأغبياء، ويضر باقتصاد الفريق الذي تديره".

وتابع هجومه قائلا "العديد من الوكلاء يتجنبون انتقاد برشلونة، خوفا من توقفه عن شراء لاعبين تابعين لهم، ولكن بالنسبة لي، لا يهمني الأمر، ولا أحترم أي فريق لا يحترم اللاعبين الذين أمثلهم".

وأكد وكيل إبراهيموفيتش أن برسا قلل من شأن اللاعب في الفترة التي قضاها هناك، بعد فترة رائعة قضاها في إنتر ميلان ووصفها خلاله بـ"ملك الإنتر".