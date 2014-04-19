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مقتل قيادي في تنظيم “داعش” في عملية نوعية شمال شرق بعقوبة

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مقتل قيادي في تنظيم “داعش” في عملية نوعية شمال شرق بعقوبة مقتل قيادي في تنظيم “داعش” في عملية نوعية شمال شرق بعقوبة

داعش – أرشيفية

أفاد مصدر أمني بمحافظة ديالى العراقية ، بأن قوة أمنية خاصة قتلت قياديا في تنظيم “داعش” يحمل لقب “عرور السوري” في عملية نوعية شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة .

وقال المصدر في تصريح اليوم السبت، إن قوة أمنية خاصة قتلت قياديا في تنظيم داعش يدعى “عرعور السوري” في عملية نوعية نفذتها بالقرب من ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة بعد متابعة تحركاته لعدة أيام ، مضيفا أن العملية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وتعاون من قبل الأهالي .

وشهدت محافظة ديالى ، مقتل انتحاري حاول مهاجمة رتل عسكري والعثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة قرب مقبرة الشريف شمال شرق بعقوبة .

وكانت قيادة شرطة ديالى أعلنت في وقت سابق اليوم عن مقتل 8 من عناصر تنظيم داعش وإصابة عدد كبير منهم في عمليات عسكرية جرت منذ يومين في قرية المخيسة شمال شرقي بعقوبة.

أ ش أ

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