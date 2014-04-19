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ضبط 22 مصري و3 سودانيين دخلوا البلاد متسللين من ليبيا

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ضبط 22 مصري و3 سودانيين دخلوا البلاد متسللين من ليبيا ضبط 22 مصري و3 سودانيين دخلوا البلاد متسللين من ليبيا

ميناء السلوم البرى

تمكنت القوات الأمنية بقسم شرطة براني بالاشتراك مع القوات المسلحة اليوم السبت من ضبط 25 متسللا من المصريين والسودانيين عقب تسللهم الحدود المصرية قادمين من الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية من خلال الدروب والمدقات الصحراوية بمساعدة المهربين.

حيث تم ضبط 3 أشخاص يحملون 3 سودانيي الجنسية و 22 مصريا 1 من محافظة قنا و 1 من بني سويف و1 من المنيا و1من أسيوط و6 من البحيرة و 12متهما من محافظات مختلفة، حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبطهم حال دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية من الجانب الليبي بناحية سيدي براني وجارى تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض علي النيابة العامة .

وأعلنت مديرية أمن مطروح أن هذه العملية تأتي في إطار تكليفات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تشديد الرقابة علي عمليتي السفر والوصول للأماكن الحدودية لمنع خروج ودخول الصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة والهاربين من السجون والصادرة ضدهم أحكام والحد من ظاهرة الهجرة الغير الشرعية.

وبناء علي توجيهات مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة بتكثيف الجهود وتنفيذاً للخطة الموضوعة بمعرفة إدارة البحث الجنائي التي تعتمد على غلق ومراقبة الدروب والمدقات الجبلية التي تسلكها تلك العناصر وتضييق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب من الأكمنة الثابتة والمتحركة .بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة ومع فرعي الأمن العام والأمن الوطني بمطروح .

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