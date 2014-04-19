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السيطرة علي حريق هائل بمديرية الضرائب العقارية بأسيوط

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السيطرة علي حريق هائل بمديرية الضرائب العقارية بأسيوط السيطرة علي حريق هائل بمديرية الضرائب العقارية بأسيوط

تلقى اللواء طارق نصر مدير امن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق هائل بإحدى مكاتب مديرية الضرائب العامة بوسط مدينة أسيوط.

وبانتقال قوات الدفاع المدني والإطفاء وضباط مباحث قسم ثان أسيوط تم السيطرة على الحريق وتم إخطار البحث الجنائي لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسبابه.

وبالمعاينة تلاحظ احتراق العشرات من الملفات بإحدى المكاتب وتم السيطرة على الحريق وتم إنقاذ باقي الملفات والمكاتب الخاصة بمديرية الضرائب.

وتم تحرير محضر بالوقعة وجار العرض على النيابة التي تولت التحقيق مع مسئولي مديرية الضرائب العامة بأسيوط.

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