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وكيل إبراهيموفيتش : جوارديولا لن يعترف بالخطأ كي لا يهين ذكائه

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وكيل إبراهيموفيتش : جوارديولا لن يعترف بالخطأ كي لا يهين ذكائه وكيل إبراهيموفيتش : جوارديولا لن يعترف بالخطأ كي لا يهين ذكائه

جوارديولا

أكد مينو رايولا وكيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم السبت ، أن الأسباني بيب جوارديولا المدرب الحالي لبايرن ميونيخ والسابق لبرشلونة ، قد أخطأ في حق النجم السويدي ، ويعتبر الاعتراف بذلك خطأ في حقه.

وأوضح وكيل اللاعبين الشهير في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية قائلًا “بيب تجاهل اللاعب دون إبداء أي أسباب ، وإذا سألنا جوارديولا عن أسباب ما قام به ، لن يرد ، لأنه لا يستطيع الاعتراف باقترافه خطأ ، لأنها ستكون إهانة لذكائه”.

وأضاف “عندما تتعاقد مع لاعب بقيمة 79 مليون يورو ، وتتعمد عدم إشراكه يكون هذا من شيم الأغبياء ، ويضر باقتصاد الفريق الذي تديره”.

وتابع هجومه قائلا “العديد من الوكلاء يتجنبون انتقاد برشلونة ، خوفا من توقفه عن شراء لاعبين تابعين لهم، ولكن بالنسبة لي، لا يهمني الأمر ، ولا أحترم أي فريق لا يحترم اللاعبين الذين أمثلهم”.

وأكد وكيل إبراهيموفيتش أن البرسا قلل من شأن اللاعب في الفترة التي قضاها هناك ، بعد فترة رائعة قضاها في إنتر ميلان ووصفه خلالها ب”ملك الإنتر”.

وكالات

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