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الرئيس عدلى منصور يوفد مندوبين لتهنئة الإخوة المسيحيين بعيد القيامة

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الرئيس عدلى منصور يوفد مندوبين لتهنئة الإخوة المسيحيين بعيد القيامة الرئيس عدلى منصور يوفد مندوبين لتهنئة الإخوة المسيحيين بعيد القيامة

أوفد الرئيس عدلى منصور اللواء أركان حرب عبد المؤمن فودة، القائم بأعمال رئيس ديوان رئيس الجمهورية، لحضور احتفال طائفة الأقباط الأرثوذكس بعيد القيامة المجيد وتهنئة الإخوة الأقباط بالعيد.

كما أوفد الأمناء برئاسة الجمهورية والسادة اللواءات للتهنئة وحضور احتفالات الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد، حيث أوفد كلا من السيد معتز حسن أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الكاثوليك، والسيد طارق عفيفى أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة السريان الأرثوذكس، والسيد كريم الديوانى الأمين برئاسة الجمهورية إلى الطائفة الإنجيلية، والسيد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأرمن الكاثوليك، والسيد أحمد المنيسى أمين رئاسة الجمهورية إلى الروم الأرثوذكس.

واللواء شرطة حمدى أحمد عبد الحميد الحديدى إلى الكنيسة الأسقفية، واللواء شرطة رشدى محمد سيد أحمد القمرى إلى طائفة الروم الكاثوليك، واللواء شرطة خالد محمد عبد الحميد متولى إلى طائفة السريان الكاثوليك، واللواء شرطة جمال الدين فريد متولى حلاوة إلى طائفة الموارنة الكاثوليك، واللواء شرطة محمد عابدين عبد المنعم إلى طائفة الكلدان الكاثوليك، واللواء شرطة حسن على السيد عبد العزيز البرديسى إلى طائفة اللاتين الكاثوليك، للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد القيامة المجيد، واللواء شرطة أحمد حسن إلى طائقة الأرمن الأرثوذكس.

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