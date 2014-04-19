"اليوم السابع": "السيسى" فى الكاتدرائية.. وصباحى فى اللجنة العليا

تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد غداً الأحد، كواليس تقدم حمدين صباحى، بأوراق ترشحه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وسط حشد من أنصاره، إضافة إلى زيارة المشير عبد الفتاح السيسى، للكاتدرائية، لتهنئة قداسة البابا تواضروس بعيد القيامة.

وتحت عنوان "سوزان تجهز لاحتفال عائلى خاص مع مبارك بالمستشفى" تقرأ فى عدد الأحد، تفاصيل حصول سوزان مبارك على موافقات أمنية لمشاركة زوجها فى الاحتفال بعيد شم النسيم، بحضور 20 من أقارب وأصدقاء الرئيس الأسبق.

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