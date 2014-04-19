الزمالك يُفاضل بين مكي وياجور وسانجهور لتدعيم هجومه

دخل نادى الزمالك فى مفاوضات جادة مع أحمد حسن مكى لاعب أهلى طرابلس الليبى فى ظل رغبة اللاعب فى التوقيع للزمالك بعد أن توقفت مفاوضات الأهلى معه لمغالاة مسؤولي حرس الحدود في مطالبهم المادية.

ويسعى الزمالك للتعرف على رأى ميدو الفنى فى اللاعب من أجل إنهاء تلك المفاوضات، خاصة أن طريقة لعب “مكى” تختلف عن مهاجمى الزمالك الموجودين حاليًا فى الفريق وهو ما يحتاجه ميدو.

هذا وذخل الزمالك أيضًا في مفاوضات مع المغربى محسن ياجور مهاجم الرجاء وهداف كأس العالم للأندية الذى انتهى عقده مع فريقه، ورغم المستوى الجيد للاعب ورغبته فى خوض تجربة جديدة مع نادى الزمالك إلا أن المقابل المادى ربما يكون العائق خاصة فى ظل أن الزمالك حدد سقف للتعاقدات لا يتخطى 150 ألف دولار، بينما طلب اللاعب 250 ألف دولار فى الموسم.

وقد عُرض على الزمالك أيضًا ضم اللاعب الإيفوارى سانجهور مهاجم فريق بنى ياس الإماراتى الذى انتهى عقده هو الأخر مع ناديه، لكنه يطلب الحصول على 350 ألف دولار فى الموسم وهو الأمر الصعب بالنسبة للزمالك فى الفترة الحالية، إلا أن النادى يبحث مع وكيله تخفيض المبلغ.