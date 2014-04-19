وكيل الصحة بأسوان يناشد المواطنين عدم الإكثار من تناول الفسيخ‎

أكد الدكتور محمد عزمي وكيل وزارة الصحة بأسوان علي أنه تم إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوي في المستشفيات العامة والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف في مختلف إنحاء المحافظة ، مع إلغاء الأجازات لجميع

> العاملين.

وأضاف عزمى، علي أنه تم توفير الأمصال في أقسام الطوارئ بالمستشفيات المركزية والنوعية للتعامل مع أي حالات تسمم ، مع تشديد الرقابة علي الأسواق والمجمعات الاستهلاكية ، بجانب تكثيف الحملات المرورية من الطب الوقائي ومراقبة الأغذية علي محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة ، وأيضاً مخازن التعبئة لهذه الأسماك للاطمئنان تماماً من سلامتها وصلاحيتها للحفاظ علي صحة وسلامة المواطن الأسواني.

وناشد عزمي بضرورة عدم الإكثار من تناول الفسيخ ، وشراؤه من محلات معلومة المصدر حتى لا تحدث أي حالات تسمم يترتب عليها مشاكل صحية خطيرة ، وخاصة أن التسمم في أغلب الأحيان يكون بشكل جماعي نظراً لحرص الأسر المصرية علي تناولها

> في شم النسيم وسط تجمعات .