ليبيا تعتزم توسيع القاعدة الاستثمارية لها في الأردن

أعلن مدير عام المصرف الليبي الخارجي محمد محمد بن يوسف عزم بلاده على توسيع القاعدة الاستثمارية في الأردن نظرا لما يتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي ، وأيضا للسياسات النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي الأردني.

وقال بن يوسف – في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) نشرتها اليوم السبت – “إننا ندرك أن الأردن دولة استقرار سياسي واقتصادي وهي عوامل تحفز على الاستثمار في المملكة ، وذلك إلى جانب تطبيق سياسة تثبيت سعر صرف الدينار أمام الدولار منذ 20 عاما”..داعيا للاستمرار في هذه السياسة لأنها ركن استقرار أساسي بالنسبة للنشاطات الاقتصادية، مطالبا الدول العربية التي تعاني من أزمات اقتصادية ومن شح الموارد الطبيعية بضرورة اتباع هذه السياسة.

وحول الاستثمارات الليبية في المملكة، أجاب بأن المصرف الليبي الخارجي الذي تملكه الحكومة الليبية من خلال المصرف المركزي يسهم بنسبة 5ر16 % في بنك الإسكان و5ر12 % في بنك الاستثمار العربي الأردني و4 % في بنك الأردن بينما توجد استثمارات أخرى من خلال الشركة الليبية للاستثمار الخارجية في شركتي (البوتاس العربية) والإسكان للاستثمارات السياحية والفندقية.

كما تبلغ قيمة الاستثمارات الليبية المسجلة في بورصة عمان نحو 742 مليون دولار أي أنها تشكل حوالي 3 % من إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة ، فيما تحتل المرتبة السابعة بين المستثمرين العرب والأجانب في السوق.

> ولفت بن يوسف إلى أن دول الربيع العربي رغم مشكلاتها التي جاءت كتداعيات للأزمات التي تعيشها ، إلا أن القطاع المصرفي فيها لايزال بخير ويحاول النمو وأن يكون له دور في وضع استراتيجيات هذه الدول الاقتصادية والمساهمة في النمو.

وأكد أنه رغم كل الظروف التي تمر بها ليبيا إلا أن البنك دخل في شراكات استراتيجية بنحو 41 مشروعا داخل ليبيا وخارجها وبمساعدة من البنوك الأردنية ، وهو تعاون مثمر خصوصا في مجال تطوير الموارد البشرية” وهذا احتكاك كبير ويساعد في عملية التحول التي يشهدها النظام المصرفي الليبي”.

ودعا بن يوسف – الذي أدلى بهذه التصريحات على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر المصرفي العربي الذي عقد في عمان الأسبوع الماضي – إلى توثيق العلاقة بين رجال الأعمال العرب والمصرفيين والبنوك العربية لتصبح التشريعات المصرفية النافذة في الأقطار العربية مواكبة للنهوض الاقتصادي ، ولتعزيز دور البنوك العربية في بناء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نهضت باقتصادات دول أخرى لاسيما تركيا.

أ ش أ