مسؤول إيراني: توصلنا لحل للخلاف بين طهران والغرب حول مفاعل آراك

أفاد تقرير بثه التليفزيون الحكومي الإيراني اليوم السبت، بأن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أعلن أنه تم التوصل إلى حل للنزاع بين بلاده والدول الغربية حول مفاعل آراك للمياه الثقيلة.

وأشار التقرير حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية إلى تصريحات صالحي حيث قال ” إن بلاده اقترحت إعادة تصميم مفاعل آراك لإنتاج خمس كمية مادة البلوتونيوم التي كان مخططا لها من البداية” ، مؤكدا أن ذلك سينهي مخاوف الغرب من احتمال استخدام بلاده للبلوتونيوم لصناعة سلاح نووي.

ووفقا للاتفاق النووي المؤقت الذي توصلت إليه إيران ومجموعة (5+1) ـ وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا ـ وافقت إيران على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة منشآتها النووية ومن بينها آراك.

أ ش أ