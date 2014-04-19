جنود إسرائيليون يطلقون النار على مزارعين لبنانيين في سهل الخيام

أطلق جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم النار على عدد من المزارعين اللبنانيين في سهل الخيام بجنوب لبنان المحاذي لمستوطنة المطلة الإسرائيلية.

وأفادت المعلومات بأن مزارعين لبنانيين من بلدة كفركلا كانوا يحرثون أراضيهم تمهيدا لزراعتها في سهل الخيام ، في المساحة المحاذية لمستوطنة المطلة ، عندما حضرت دورية عسكرية اسرائيلية وترجل عدد من الجنود الإسرائيليين ووجهوا رشاشاتهم من محيط السياج الشائك، باتجاه المزارعين لترهيبهم، وعندما لم يأبهوا لهم عمد الجنود الى اطلاق رشقات نارية فوق رؤوسهم فابتعدوا عن المنطقة بعد حضور دورية للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة في لبنان.

أ ش أ