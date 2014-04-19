بايرن يحقق فوزه الأول منذ التتويج.. ودورتموند يواصل التألق في البوندسليجا

حقق بايرن ميونيخ فوزه الأول في الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليجا” منذ تتويجه باللقب الشهر الماضي، بعدما تغلب 2-0 على مضيفه إينتراخت براونشفيج في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

كما أسفرت بقية المباريات الأخرى عن فوز بوروسيا دورتموند على ضيفه ماينز 4-2، وبنفس النتيجة تغلب فرايبورج على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، وفيردر بريمن على هوفنهايم 3-1، وتعادل أوجسبورج مع هيرتا برلين بدون أهداف.

واستعاد بايرن ذاكرة الانتصارات مجددًا بعدما غابت عنه منذ ثلاث مراحل، ففي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن المباراة في طريقها إلى التعادل السلبي، أحرز الفريق البافاري هدفين في الربع ساعة الأخير.

وأحرز المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو الهدف الأول لبايرن في الدقيقة 75، قبل أن يضيف زميله الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الهدف الثاني قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

وكان بايرن قد فشل في تحقيق أي انتصار منذ تتويجه باللقب رسميا قبل سبع جولات من نهاية الموسم، حيث تعادل مع هوفنهايم 3-3 ثم خسر على ملعب اوجسبورج بهدف نظيف وخسر على ملعبه امام دورتموند بثلاثية.

وتعد مباراة براونشفيج هي البروفة الأخيرة لبايرن قبل لقائه المرتقب مع مضيفه ريال مدريد الأسباني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم.

وارتفع رصيد بايرن بهذا الفوز إلى 81 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد براونشفيج عند 25 نقطة في المركز الأخير ليقترب بشدة من العودة إلى الدرجة الثانية.

وحقق بوروسيا دورتموند فوزه السادس على التوالي على مستوى جميع المسابقات وفاز على ضيفه ماينز باربعة أهداف لهدفين.

وتأهل بايرن ميونيخ لمواجهة ريال مدريد الاسباني في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم.

وحصد بايرن ميونيخ نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 79 نقطة مقابل 26 نقطة لاينتراخت براونشفيج في المركز الثامن عشر الأخير، ليقترب الفريق خطوة جديدة نحو الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وفاز دورتموند على شتوتجارت وفولفسبورج في البوندسليجا ثم فاز على ريال مدريد الاسباني في دور الثمانية لدوري ابطال أوروبا ثم فاز على ملعب بايرن ميونيخ في الدوري الألماني وتبعه بالفوز على فولفسبورج في المربع الذهبي لكأس ألمانيا.

ورفع دورتموند رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد ماينز عند 47 نقطة في المركز في المركز السابع.

وتقدم لاعب الوسط الصربي ميلوس جويك بهدف لدورتموند في الدقيقة السادسة ثم عادل المهاجم الياباني ميلوس جويك النتيجة لماينز في الدقيقة 14 .

ووضع المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي أصحاب الارض في المقدمة مرة أخرى في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني أحرز شينجي أوكازاكي الهدف الثاني له ولماينز ولكن بعد ثلاث دقائق فقط أحرز المدافع البولندي لوكاس بيتشك الهدف الثالث لدورتموند.

وقبل 11 دقيقة من نهاية المباراة حصل دورتموند على ضربة جزاء سجل منها ماركو ريوس الهدف الثالث.

وكالات