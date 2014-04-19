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إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بحاجز خرساني بطريق “طنطا-القاهرة”

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إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بحاجز خرساني بطريق “طنطا-القاهرة” إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بحاجز خرساني بطريق “طنطا-القاهرة”

أرشيفية

 

أصيب 10 أشخاص، بعد تصادم سيارة ميكروباص، كانوا يستقلونها بحاجز خرسانى أمام نقطة مرور ميت حبيش مركز طنطا، بطريق “القاهرة- الإسكندرية”.

تلقى العميد حاتم عبد الله مأمور، مركز طنطا، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق “القاهرة- الإسكندرية” أمام نقطة مرور قرية ميت حبيش مركز طنطا.

وعلى الفور انتقل المقدم سامي الرويني، رئيس مباحث المركز، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بحاجز خرساني بالطريق المشار إليه ، مما أدي لإصابة 10أشخاص من مستقلي السيارة وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف لمستشفى المنشاوى العام، لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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