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جوتزه: رويس يريد الإنتقال لمانشستر يونايتد

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جوتزه: رويس يريد الإنتقال لمانشستر يونايتد جوتزه: رويس يريد الإنتقال لمانشستر يونايتد

جوتزه ورويس

كشف ماريو جوتزه زميل ماركو رويس السابق في بروسيا دورتموند عن الفريق الذي يريد النجم الألماني تمثيله.

وقال لاعب بايرن ميونخ الحالي كما نقلت عنه صحيفة الديلي ستار “أعتقد بأن رغبة ماركو رويس هي الانتقال إلى مانشستر يونايتد، هكذا كان وهكذا هو الآن”.

وكانت الصحافة الإنجليزية توقعت تقدم مانشستر يونايتد بعرض يصل إلى 40 مليون يورو من أجل رويس في رحلة تدعيمه لصفوفه الموسم المقبل، ويقال إن النجم الألماني الموهوب يملك بنداً يتيح له فسخ عقده مقابل هذا المبلغ مما يجعل قرار رحيله بيده.

يذكر أن ماركو رويس خطف الأضواء في مواجهة العودة مع ريال مدريد في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدفين وخلق خطورة دائمة طوال المباراة.

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