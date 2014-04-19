6 سيارات شرطة عسكرية و3 أمن مركزى لتأمين كاتدرائية العباسية

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية استعدادات أمنية مكثفة لتأمين قداس عيد القيامة المجيد مساء اليوم، وانتشرت 6 سيارات كبرى شرطة عسكرية و3 أمن مركزى إضافة لعدد من السيارات والمصفحات، بمحيط الكاتدرائية، ومدرعة للجيش داخل ساحة الكاتدرائية .

كما تم تفعيل كاميرات المراقبة المثبتة على أبواب الكاتدرائية ومراقبتها على مدار الـ24 ساعة، وكذلك البوابات الإلكترونية الكاشفة للمعادن.

وستستعين قوات الأمن بالجيش للدفع بقوات احتياطية لتأمين الكاتدرائية من الداخل والخارج، وتمشيط محيط الكاتدرائية والعمارات المجاورة لها، والاستعانة بكلاب الحراسة وخبراء المفرقعات، وإغلاق شارع رمسيس جزئيًا، ومن المقرر منع دخول سيارات المدعوين الأقباط داخل ساحة الكاتدرائية .



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